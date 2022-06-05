Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шестой дата-центр построят в "Технополисе "Москва". Он расположится на территории площадки в районе Печатники, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Строительно-монтажные работы и мероприятия по пусконаладке инженерных систем планируется завершить в 2022 году. Общий объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В свою очередь глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что новый дата-центр будет обслуживать как резидентов технополиса, так и внешние организации, в том числе государственные.

Отмечается, что строящийся дата-центр будет специализироваться на работе с большими данными. Он разместится на площади 850 квадратных метров и будет состоять из 132 серверных стоек. Обеспечивать работу дата-центра будут порядка 27 человек.

Ранее сообщалось, что на площадке "Технополиса "Москва" в Печатниках запустят производство инновационной косметической продукции, в частности, препаратов для мезотерапии. Выпуск первых партий продукции резидент особой экономической зоны начнет уже к концу текущего года.

