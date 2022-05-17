Производство инновационной косметики запустят в "Технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Технополисе "Москва" запустят производство инновационной косметической продукции. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнет выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сумма инвестиций в проект составит более 170 миллионов рублей. Территория завода, который разместился на площадке ОЭЗ в Печатниках, составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что с открытием нового завода в ОЭЗ в Печатниках появится полный цикл производства препаратов, а также будут созданы около 50 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что на зеленоградской площадке МИЭТ в "Технополисе "Москва" завершается строительство корпуса площадью более 5 тысяч квадратных метров инновационного центра в области электроники.

Как отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, в корпусе обустроят научные и производственные участки, где будут работать коллективы АО "ЗИТЦ" и завода "Протон" совместно с учеными университета МИЭТ.

