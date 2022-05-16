Отечественную платформу для онлайн-мероприятий разработали в "Технополисе "Москва"

11:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" – компания NexTouch – предложил платформу для проведения онлайн-мероприятий численностью до 570 тысяч слушателей. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.
"Сейчас в России развиваются свои площадки для проведения онлайн-мероприятий. Подобные решения предлагают резиденты особой экономической зоны из кластеров микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий, в которых работает свыше 40 предприятий, на которых трудятся почти 6 тысяч специалистов", – отметил глава департамента Владислав Овчинский.
По словам коммерческого директора NexTouch Валерия Маковецкого, разработчики адаптировали программу для проведения крупных онлайн-мероприятий с расширенным количеством панельных сессий, трансляцией на несколько языков и быстрых онлайн-звонков.
В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев добавил, что NexTouch, с 2017 года являющаяся резидентом ОЭЗ, вложила в свой проект уже 180 миллионов рублей. Продукцию компании можно использовать в РФ и хранить ее данные на отечественных облачных пространствах.
Ранее стало известно, что в России завершили интеграцию IT-платформы "Инновационная мобильность" для покупки билетов на все виды транспорта с "Аэрофлотом" и запустили продажи билетов на рейсы авиакомпании. Платформа находится в российской юрисдикции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: