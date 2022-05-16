Отечественную платформу для онлайн-мероприятий разработали в "Технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" – компания NexTouch – предложил платформу для проведения онлайн-мероприятий численностью до 570 тысяч слушателей. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Сейчас в России развиваются свои площадки для проведения онлайн-мероприятий. Подобные решения предлагают резиденты особой экономической зоны из кластеров микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий, в которых работает свыше 40 предприятий, на которых трудятся почти 6 тысяч специалистов", – отметил глава департамента Владислав Овчинский.

По словам коммерческого директора NexTouch Валерия Маковецкого, разработчики адаптировали программу для проведения крупных онлайн-мероприятий с расширенным количеством панельных сессий, трансляцией на несколько языков и быстрых онлайн-звонков.

В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев добавил, что NexTouch, с 2017 года являющаяся резидентом ОЭЗ, вложила в свой проект уже 180 миллионов рублей. Продукцию компании можно использовать в РФ и хранить ее данные на отечественных облачных пространствах.

Ранее стало известно, что в России завершили интеграцию IT-платформы "Инновационная мобильность" для покупки билетов на все виды транспорта с "Аэрофлотом" и запустили продажи билетов на рейсы авиакомпании. Платформа находится в российской юрисдикции.

