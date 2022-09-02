Андрей Бочкарев: общая готовность учебного кластера "Ломоносов" составляет 75%

12:42
Фото: stroi.mos/Москомархитектура
Процесс строительства корпуса учебно-образовательного кластера "Ломоносов" научной долины МГУ завершен на 75%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В настоящее время в составе научной долины "Воробьевы горы" продолжается строительство комплекса учебно-образовательного кластера "Ломоносов". На сегодня полностью выполнены работы по возведению конструктива здания, ведется монтаж внутренних и внешних инженерных сетей", – сказал он.
Бочкарев уточнил, что на текущем этапе рабочие занимаются обустройством водопроводной системы, электроснабжения, вентиляции, отопления, а также ведут монтаж локально-вычислительной сети и лифтов. По его словам, работы идут в хорошем темпе.
Руководитель IT-компании Amethyst Group, обеспечивающей цифровизацию строительства объекта, Марат Хафизов, в свою очередь, сообщил, что контроль работ и управление человеческими ресурсами в рабочем процессе осуществляются с помощью комплекса цифровых средств. В частности, по его словам, в цифру переведена вся закупочная деятельность.
"В будущем инженерная инфраструктура кластера "Ломоносов" будет интегрирована в единую цифровую систему "умной" эксплуатации. В таком здании будет комфортно работать, а также удобно управлять его инфраструктурой. Так, это ИТ-решение обеспечивает мониторинг состояния элементов инженерного оснащения, оптимизируя режимы их работы и повышая ресурс", – сказал Хафизов.
Он отметил, что цифровые сервисы отслеживают параметры помещений кластера, позволяя управлять температурой, влажностью и освещением с целью оптимизации в соответствии с фактическим использованием.
"В целом внедрение системы «умной» эксплуатации позволяет сократить затраты на энергоресурсы до 20%", – заключил Хафизов.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 10-этажном здании кластера "Ломоносов" общей площадью 65 тысяч квадратных метров появятся офисы, лаборатории, центры сертификации и испытаний, центры для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности, а также выставочные пространства.
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