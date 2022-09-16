Собянин рассказал о создании гастрономического кластера "Депо. Три вокзала"

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин рассказал о запуске гастрономического кластера "Депо. Три вокзала", который появится рядом с одноименной площадью в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мэр столицы в ходе рабочей поездки сообщил, что проект родился как способ развития бывшего трамвайного депо, которое давно не использовалось по назначению.

"…на этой территории будет два интересных объекта. Это музей транспорта, который здесь рядом создается, и "Депо. Три вокзала". Это фудкорты, гастрономический кластер по типу того "Депо", которое было создано рядом с Белорусским вокзалом на улице Лесной", – заявил градоначальник.

Собянин выразил надежду на то, что новый фудхолл превратится в популярное место с учетом большого людского потока. Открыть "Депо. Три вокзала" планируется в ближайшие несколько месяцев. В состав объекта также войдет бизнес-парк гастрономических технологий.

Мэр добавил, что вокруг будущего гастрономического кластера и музея благоустроили территорию. В частности, за лето в порядок были приведены улица Старая Басманная, улица Спартаковская и Рязанский переулок. В результате появилась комфортная пешеходная зона от Кремля до Сокольников.

Гастрономический кластер "Депо. Три вокзала" формируется в здании бывшего Рязанского трамвайного парка, он расположится в шести корпусах. Также на территории откроется кинопаркинг.

Новый музей транспорта будет включать в себя как постоянную экспозицию, так и мультиформатный центр для выставок и иных мероприятий. Посещаемость учреждения ожидается на уровне более 500 тысяч человек ежегодно.

Ранее Сергей Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы по программе "Мой район", а именно Северного, Центрального и Южного Чертанова, в которых проживают почти 380 тысяч горожан.

