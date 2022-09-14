Ресторан Моргенштерна "Кайф и точка" закрыли на 90 суток

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Ресторан рэпера Моргенштерна, которого признали в РФ иноагентом, закрыли на 90 суток. Об этом сообщает ТАСС.

Тверской суд Москвы признал ООО "Кайф" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

В марте в департаменте торговли и услуг рассказали, что в заведении осуществлялась розничная продажа алкоголя без лицензии. Из незаконного оборота изъяли 926 бутылок. По данному факту возбуждены административные дела.

