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Ресторан Моргенштерна могут оштрафовать на 3 млн руб или закрыть

городшоу-бизнес

Фото: vk.com/kaif_provenance.official

Ресторану Kaif Provenance на Большой Дмитровке в Москве, совладельцем которого является Алишер Моргенштерн, грозит штраф в размере 3 миллионов рублей или закрытие на 90 суток.

Как сообщили ТАСС в департаменте торговли и услуг, в заведении осуществлялась розничная продажа алкоголя без лицензии. Из незаконного оборота изъяли 926 бутылок. По данному факту возбуждены административные дела.

Департамент торговли и услуг обратился в арбитражный суд для привлечения к административной ответственности ООО "Кайф". При этом проверка была проведена в ресторане 24 ноября 2021 года.

Ранее судебные приставы наложили ограничения на имущество рэпера Моргенштерна, в том числе автомобили, из-за неуплаты штрафов ГИБДД на сумму порядка девяти тысяч рублей.

По словам адвоката музыканта Сергея Жорина, соответствующих уведомлений о начале исполнительного производства не было. Также он отметил, что Моргенштерну не дали времени для добровольного исполнения требований.

Суд наложил арест на автопарк Моргенштерна за неуплату штрафов

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