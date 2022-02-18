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шоу-бизнес

15:21

Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна из-за неуплаты штрафов ГИБДД

шоу-бизнес

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Судебные приставы наложили ограничения на имущество рэпера Моргенштерна, в том числе автомобили, из-за неуплаты штрафов ГИБДД на сумму порядка девяти тысяч рублей.

Как рассказал РИА Новости адвокат музыканта Сергей Жорин, соответствующих уведомлений о начале исполнительного производства не было. Также, по его словам, Моргенштерну не дали времени для добровольного исполнения требований.

"Я уже лично оплатил эти штрафы. Надеюсь, вопрос будет закрыт в ближайшее время", – сказал Жорин.

В Федеральной службе судебных приставов по Москве прокомментировали ситуацию и пообещали снять ограничения после оплаты всех штрафов.

"Запрет на совершение регистрационных действий не является мерой принудительного исполнения, носит обеспечительный характер и направлен на сохранность имущества должника до исполнения им требований исполнительного документа", – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что против Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков из-за тату. Основанием стала экспертиза Набережночелнинского государственного педагогического университета. Выяснилось, что по краям татуировки изображено растение, похожее на коноплю.

Кроме того, специалисты Московского научно-практического центра наркологии выявили в клипах Моргенштерна "Новая волна", El problema, Yung Hefner сцены, которые формируют у зрителя ассоциации между допустимостью потребления продуктов конопли и достижением успеха.

Позднее возбуждение дела подтвердил адвокат музыканта Сергей Жорин. Он также подчеркнул, что планирует обжаловать данное постановление.

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