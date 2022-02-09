Против Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков – СМИ

9 февраля, 12:47
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Набережных Челнах против рэпера Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вину в содеянном исполнитель не признал.
"Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю", – рассказал источник.
Кроме того, специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы выявили в клипах Моргенштерна "Новая волна", El problema, Yung Hefner сцены, которые формируют у зрителя ассоциации между допустимостью потребления продуктов конопли и достижением успеха. По мнению экспертов, клипы рэпера также формируют лояльное отношение к употреблению наркотиков и побуждают интерес к выращиванию наркосодержащих растений.
Адвокат музыканта Сергей Жорин подтвердил возбуждение дела. При этом он рассказал, что изначально заявление поступило из-за песен рэпера, однако в них экспертиза не нашла пропаганды наркотиков.
"Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики", – пояснил Жорин.
Адвокат подчеркнул, что планирует обжаловать данное постановление.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. По его словам, исполнитель вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи.
До этого сообщалось, что музыкальному лейблу Rhymes Music грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей по делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея.
В пресс-службе Зюзинского суда Москвы пояснили, что в тексте находящегося в открытом доступе трека Элджея Hello Kitty упоминаются наркотики, а в песне Моргенштерна "Виски на завтрак" имеется положительная характеристика их употребления.
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков из-за его татуировки
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