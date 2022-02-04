В Москве опечатали кафе "Бранч" за нарушение антикоронавирусных мер

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В Москве в досудебном порядке опечатали кафе "Бранч", которое расположено на улице Белореченской. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Эксперты выявили нарушения санитарных норм, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.
"Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе 2 февраля 2022 года по согласованию с прокуратурой округа проведен инспекционный визит в кафе "Бранч", – говорится в сообщении.
Материалы административного дела направят в Люблинский районный суд Москвы для принятия решения о приостановке деятельности кафе на срок до 90 суток.
Ранее Роспотребнадзор опечатал клуб IZI Moscow в Басманном переулке за грубые нарушения мер профилактики коронавируса. Специалисты обследовали клуб и выявили нарушения масочного режима и норм социальной дистанции. Также установлены факты курения кальяна, что сейчас в Москве запрещено.
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