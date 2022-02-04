Роспотребнадзор опечатал клуб IZI Moscow за нарушения антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор опечатал клуб IZI Moscow в Басманном переулке за грубые нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

По ее словам, специалисты обследовали клуб и выявили нарушения масочного режима и норм социальной дистанции. Также установлены факты курения кальяна, что сейчас в Москве запрещено. Помимо этого, в клубе не дезинфицировали помещения.

"Ввиду грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований помещение клуба было опечатано 3 февраля", – сказала Калугина.

Она пояснила, что за выявленные нарушения клубу грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор опечатал ночной клуб Pur Pur Afterparty, расположенный на Мясницкой улице в Москве. В ходе проведения проверки в ночном клубе были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения, а также требований по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.