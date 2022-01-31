Четыре заведения в центре Москвы могут закрыть за нарушение мер против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Двум ресторанам и двум барам в центре Москвы грозит закрытие на 90 суток в связи с выявленными нарушениями мер профилактики распространения коронавируса, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Он пояснил, что инспекторы совместно с полицейскими провели соответствующие проверки в восьми заведениях общественного питания в Центральном административном округе столицы.

"Нарушения были выявлены в барах Hidden Bar и Lets Rock, ресторанах Gusto и Ketch Up. Сотрудники находились на территории заведений без средств индивидуальной защиты. Были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением", – сказал Романов.

Также, по его словам, столы в данных заведениях были размещены на расстоянии менее 1,5 метра между посадочными местами, что не соответствует санитарным нормам.

Романов уточнил, что за такие нарушения предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей, а если они повлекли вред здоровью человека – штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Отмечалось, что посетителями массово не соблюдался масочный режим, грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования.

