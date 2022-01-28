Пяти ресторанам в Москве грозит закрытие за нарушение мер против COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пять ресторанов в центре Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Он рассказал, что полиция контролирует соблюдение объектами общепита режима повышенной готовности. В результате проверки были выявлены нарушения в ресторанах Pino, Pinch, Loro, Koji и Lucky Izakaya Bar.

В частности, сотрудники заведений находились без средств индивидуальной защиты. Некоторые носили маски на подбородке, что также является нарушением. Столы были размещены на расстоянии менее 1,5 метра между посадочными местами. Кроме того, в заведениях не было организовано проведение термометрии.

За такие нарушения ресторан могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если же будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, предприятию может грозить штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что магазин "Атак" на северо-востоке столицы могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики распространения коронавируса. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Кроме того, некоторые носили маски на подбородке, что также является нарушением.

