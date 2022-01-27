Магазин "Атак" на северо-востоке Москвы могут закрыть на 90 суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Магазин "Атак" на северо-востоке столицы могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики распространения коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.
По его словам, в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности специалисты выявили в магазине нарушения. В частности, сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Кроме того, некоторые носили маски на подбородке, что также является нарушением.
За это юрлицу грозит штраф в 300 тысяч рублей. Если же будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, предприятие могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей либо приостановить его деятельность на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что торговый центр "Калита" в районе Ясенево могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты.
Театру Олега Табакова грозит штраф за нарушение мер против COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: