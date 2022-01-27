Магазин "Атак" на северо-востоке Москвы могут закрыть на 90 суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Магазин "Атак" на северо-востоке столицы могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики распространения коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

По его словам, в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности специалисты выявили в магазине нарушения. В частности, сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Кроме того, некоторые носили маски на подбородке, что также является нарушением.

За это юрлицу грозит штраф в 300 тысяч рублей. Если же будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, предприятие могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей либо приостановить его деятельность на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что торговый центр "Калита" в районе Ясенево могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты.

