ТК "Каширский двор" в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Торговый комплекс "Каширский двор" на юге Москвы могут закрыть на 90 дней в связи с выявленными нарушениями мер профилактики распространения коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
"Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением", – рассказал он.
Согласно закону, за данные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Если они повлекли вред здоровью человека, штраф увеличивается до 1 миллиона рублей либо грозит приостановка деятельности на 90 суток.
Ранее сообщалось, что в Москве могут на срок до 90 суток закрыть супермаркет "Атак". В магазине, расположенном на северо-западе города, выявили нарушения антиковидных мер.
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