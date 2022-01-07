Магазин "Атак" на северо-западе Москвы могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Магазин "Атак", расположенный на северо-западе столицы, могут оштрафовать или закрыть в связи с нарушением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов рассказал, что рейд был проведен в магазине, расположенном по адресу: улица Тушинская, дом 16.

"Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением", – заявил инспектор.

За перечисленные нарушения торговую точку могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. При подтвержденных случаях причинения вреда здоровью посетителей сумма взыскания вырастет до 1 миллиона рублей. Магазин также могут закрыть на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что за нарушения антиковидных мер могут закрыть столичный клуб Bizi. В заведении на 3-й улице Ямского Поля принимали посетителей без масок, а сам персонал носил их ненадлежащим образом.