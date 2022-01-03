Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бар "Гадкий Койот" в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Речь идет о заведении, расположенном на улице Большая Дмитровка.

"Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) выявило большое скопление людей на территории бара. Сотрудники и посетители были без масок, либо носили их на подбородке", – рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Специалист добавил, что в баре можно было курить кальян, что запрещено в рамках профилактики распространения коронавируса.

За выявленные нарушения "Гадкому Койоту" грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. Если будут выявлены случаи причинения вреда здоровью, то взыскание возрастет до уровня 1 миллиона рублей или же деятельность бара будет приостановлена на срок до 90 суток.

Накануне стало известно, что может быть закрыт магазин "Пятерочка" в Северном административном округе столицы. В нем были выявлены нарушения мер профилактики распространения коронавируса.