Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Бар "Гадкий Койот" в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.
Речь идет о заведении, расположенном на улице Большая Дмитровка.
"Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) выявило большое скопление людей на территории бара. Сотрудники и посетители были без масок, либо носили их на подбородке", – рассказал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.
Специалист добавил, что в баре можно было курить кальян, что запрещено в рамках профилактики распространения коронавируса.
За выявленные нарушения "Гадкому Койоту" грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. Если будут выявлены случаи причинения вреда здоровью, то взыскание возрастет до уровня 1 миллиона рублей или же деятельность бара будет приостановлена на срок до 90 суток.
Накануне стало известно, что может быть закрыт магазин "Пятерочка" в Северном административном округе столицы. В нем были выявлены нарушения мер профилактики распространения коронавируса.
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