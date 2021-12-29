Роспотребнадзор рекомендовал не проводить детские новогодние мероприятия в ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роспотребнадзор рекомендовал не проводить детские новогодние мероприятия в торговых и выставочных центрах. Это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
"Рекомендуется исключить проведение в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров анимационной новогодней программы для детей с проведением конкурсов и выступлением артистов", – говорится в документе.
При этом проведение детских мероприятий в театрах, цирках и различных концертных площадках допускается, однако при численности зрителей больше 200 человек на них рекомендуется допускать только привитых от коронавируса взрослых. Зал же должен быть заполнен не более чем на 50% от общей вместительности, а представление – длиться не более 1,5 часа.
Проведение утренников в образовательных учреждениях допускается при соблюдении трех условий. Так, нельзя, чтобы в одном помещении находились сразу несколько групп детей, между мероприятиями необходимо проводить дезинфекцию помещения, а все присутствующие родители должны быть привиты от COVID-19.
Также в ведомстве рекомендовали не проводить и другие новогодние мероприятия, в частности корпоративы, если они запланированы в закрытых помещениях. Решения о проведении иных массовых мероприятий регионы принимают сами. При этом число посетителей может быть увеличено до 70% от общей вместимости той или иной площадки, если привиты все ее сотрудники, а также посетители.
Еще один пункт касается работы катков. Им необходимо спланировать посещаемость так, чтобы избежать массового скопления людей, а также следить за использованием посетителями средств индивидуальной защиты и соблюдением ими социальной дистанции в пунктах проката и раздевалках.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться после новогодних праздников. По ее словам, этому поспособствуют два фактора: рост числа контактов между людьми во время долгих выходных, а также более высокая заразность штамма "Омикрон".
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