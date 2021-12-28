Попова допустила ухудшение эпидситуации в РФ после праздников

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Эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться после новогодних праздников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения штамма "Омикрон", безусловно, возрастают. Мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней", – сказала она.

Согласно существующим исследованиям, "Омикрон" показывает более высокую вероятность заражения при контакте с инфицированным, в связи с чем распространяется быстрее предыдущих вариантов. В то же время, по словам Поповой, устойчивость нового штамма коронавируса к средствам дезинфекции осталась прежней, в связи с чем принимаемые Роспотребнадзором меры для борьбы с ним остаются эффективными.

Ранее Попова рассказала, что невакцинированные пациенты, а также люди с тяжелыми формами диабета и онкологией тяжело переносят "Омикрон". Она также добавила, что новый штамм коронавируса может вытеснить "Дельту", но в России такого процесса пока не наблюдается.

