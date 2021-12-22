Россия может пересмотреть ограничения авиасообщения из-за "Омикрона"

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Россия может пересмотреть ограничения авиасообщения с другими странами на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперштаб по борьбе с COVID-19.

"Учитывая глобальное распространение варианта "Омикрон" <...> и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен", – отметили в Оперштабе по итогам совместной миссии ученых России и ЮАР.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 41 случай инфицирования штаммом "Омикрон". В настоящее время все пациенты находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное.

В числе симптомов, свойственных новому варианту коронавируса, она выделила подъем температуры выше 38,5 градуса, слабость, легкий кашель, гипермнезию и першение в горле.

