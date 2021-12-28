Попова рассказала, у кого "Омикрон" вызывает тяжелое течение болезни

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пациенты без вакцинации, с тяжелыми формами диабета и онкологией тяжело переносят "Омикрон", рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите.
"Вирус распространяется очень быстро, у него очень высокий уровень контагиозности, он гораздо более заразен, чем те изменения, которые мы видели. Но из того, что мы видели на территории ЮАР: он там не вызывает очень тяжелого течения", – отметила Попова.
При этом, по ее словам, новый штамм коронавируса может вытеснить "Дельту", но в России такого процесса пока не наблюдается. Однако она призвала не надеяться на то, что вирус исчезнет.
"Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году, отметив, что для этого необходимо участие каждого человека.
За минувшие сутки в России подтвердили 21 922 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. В 1 496 (6,8%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
"Спутник V" нейтрализует "Омикрон"-штамм коронавируса – Путин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: