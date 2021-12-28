Попова рассказала, у кого "Омикрон" вызывает тяжелое течение болезни

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пациенты без вакцинации, с тяжелыми формами диабета и онкологией тяжело переносят "Омикрон", рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите.

"Вирус распространяется очень быстро, у него очень высокий уровень контагиозности, он гораздо более заразен, чем те изменения, которые мы видели. Но из того, что мы видели на территории ЮАР: он там не вызывает очень тяжелого течения", – отметила Попова.

При этом, по ее словам, новый штамм коронавируса может вытеснить "Дельту", но в России такого процесса пока не наблюдается. Однако она призвала не надеяться на то, что вирус исчезнет.

"Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году, отметив, что для этого необходимо участие каждого человека.

За минувшие сутки в России подтвердили 21 922 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. В 1 496 (6,8%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

