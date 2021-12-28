В России выявили 21 922 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
За минувшие сутки в России подтвердили 21 922 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. В 1 496 (6,8%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
На Москву пришлось 1 705 случаев, на Санкт-Петербург – 1 802, на Московскую область – 1 574, на Свердловскую область – 544, на Иркутскую область – 529, на Пермский край – 511, на Челябинскую область – 510, на Красноярский край – 487, на Ростовскую область – 478, на Алтайский край – 449.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 437 152 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Тыве и Москве.
От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 935 человек, за все время пандемии умерли 306 090. За минувшие 24 часа выздоровел 43 961 человек, за весь период – 9 337 447.
По словам заведующего отделом Центра имени Гамалеи Александра Бутенко, срок окончания пандемии COVID-19 зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности. Он отметил, что у коронавируса наблюдается высокая способность к мутациям, однако такие процессы не всегда приводят к патогенности вируса, а наоборот, могут ослаблять его.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 60,4%. В Оперштабе подчеркнули, что предыдущий показатель был равен 58,2%.
Владимир Путин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. По его словам, около 70 миллионов россиян сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Президент также выразил надежду, что нужный уровень коллективного иммунитета будет достигнут в следующем году.
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