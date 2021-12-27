Путин поручил установить двойные выплаты медикам за работу в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин поручил правительству установить двойную выплату медикам, которые работают с больными коронавирусом, за дежурство в новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выплаты получат также работники медорганизаций, которые контактируют с больными коронавирусом, и социальные сотрудники стационарных учреждений.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству РФ продолжить в 2022 году выплачивать дополнительные средства медикам, которые борются с коронавирусом. Социальные выплаты в 2022 году продолжат получать работники медорганизаций, которые контактируют с больными COVID-19, а также социальные работники стационарных учреждений.

