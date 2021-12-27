Путин поручил продлить выплаты работающим с COVID-19 медикам в 2022 году

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Владимир Путин поручил правительству РФ продолжить в 2022 году допвыплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Социальные выплаты в 2022 году продолжат получать работники медорганизаций, которые контактируют с больными COVID-19, а также социальные работники стационарных учреждений.

"Продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Доклад по данной теме необходимо предоставить до 30 декабря 2021 года.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших коронаврусом.

Парламентарий напомнил, что на протяжении всего года работники системы здравоохранения помогают сотням тысяч пациентов с COVID-19. При этом опубликованные в СМИ опросы показывают, что медики испытывают огромную физическую и эмоциональную нагрузку, у них нет возможности посвящать столько времени и сил своим семьям, как до наступления пандемии.

