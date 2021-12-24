Медики РФ получат дополнительные дни отпуска за стаж больше трех лет

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому медицинские работники с непрерывным стажем работы свыше трех лет имеют право на три дополнительных дня оплачиваемого отпуска. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие данного постановления распространяется в том числе на врачей-специалистов, терапевтов, педиатров, участковых и старших врачей, а также на средний медицинский персонал, в частности фельдшеров и медсестер.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, работающим с коронавирусными больными, будут продлены на 2022 год.

Российские медики, которые будут работать в новогодние выходные дни, получат выплаты, рассчитанные по двойному тарифу. Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что на это будут выделены необходимые средства.