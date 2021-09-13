В России предложили увеличить отпуск работающему с COVID-19 медперсоналу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил увеличить отпуск медработникам, которые участвуют в борьбе с распространением COVID-19. Об этом сообщает RT.

"В данной связи прошу вас оценить идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующему в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительных дней оплачиваемого отпуска, чтобы они смогли дополнительно отдохнуть и восстановить силы", – следует из обращения на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

По мнению депутата, данное решение положительно скажется на эффективности труда медработников и на пациентах, за которыми будет ухаживать отдохнувший персонал.

Отмечается, что на данный момент власти принимают меры по денежной поддержке медиков, работающих с коронавирусом, но, как уточнил Петров, денежные средства не смогут компенсировать здоровье.

Ранее в Госдуме оценили предложение премировать медработников, вакцинирующих граждан.