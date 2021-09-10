В Москве выпустят монеты, посвященные вкладу медиков в борьбу с пандемией

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Московский монетный двор (ММД), являющийся филиалом АО "Госзнак", выпустят монеты, посвященные вкладу медицинских работников в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

"В продажу <...> поступят два нумизматических набора: "РФПИ" и "Спутник V". В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла – нейзильбера: "Российский фонд прямых инвестиций" и "Центр имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V", – рассказали в пресс-службе.

Касательно вклада РФПИ там уточнили, что фонд в рамках международного продвижения российской вакцины заключил соглашения о ее производстве с ведущими фармацевтическими компаниями Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и некоторых других стран.

Наборы будут продавать в Торговом салоне ММД. Тираж монет ограничен.

Ранее стало известно, что в Левобережном районе столицы на аллее "Подвиг врачей" установят монумент в память о труде медработников во время пандемии.

Его рабочее название – "Сердце в ладонях", однако окончательное название выберут сами москвичи. Рядом с памятником также появятся стенды с информацией о врачах разных округов столицы, отличившихся в спасении людей от COVID-19.

