Депутат ГД Ирина Белых: Название для монумента на аллее "Подвиг врачей" выберут москвичи

Фото: Москва 24/Сергей Николаев
Депутат Госдумы Ирина Белых представила жителям Северного административного округа Москвы проект так называемой аллеи "Подвиг врачей" и монумента, которые призваны сохранить память о труде медработников в период пандемии коронавируса. Они расположатся в Левобережном районе столицы. За организацию памятного места отдали свои подписи десятки тысяч горожан.
"Это единственная такая аллея в Москве, здесь еще понадобятся стенды с информацией о медиках разных округов столицы, отличившихся в спасении людей от ковида. У аллеи будет свой символ – монумент с рабочим названием "Сердце в ладонях", – сказала она.
Окончательное название скульптуры выберут сами москвичи, уточнила парламентарий.
Между тем председатель исполкома партии "Гражданская платформа" Юрий Юрченко отметил, что создание подобной аллеи позволит не только увековечить подвиг врачей, но благоустроить территорию.
Ранее Белых открыла онлайн приемную. По ее словам, это удобный и современный формат для прямого диалога с гражданами, благодаря которому каждый желающий сможет высказать свои предложения по улучшению жизни в районе, городе, стране.
Предложения, которые направят избиратели через сайт, войдут в основу ее программы, уточнила депутат.
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