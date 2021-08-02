Депутат ГД Ирина Белых: при реализации программы реновации нужно идти на шаг впереди

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Депутат Госдумы Ирина Белых заявила, что при реализации программы реновации нужно идти на шаг впереди. Об этом она сообщила в ходе совещания в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Представители застройщиков, управляющих и ресурсных компаний, органов исполнительной власти обсудили, как обеспечить для жителей комфортный переезд в новые квартиры.

Белых отметила, что Москва вкладывает серьезные ресурсы в реализацию программы реновации.

"Согласно программе Сергея Собянина "Лучший город Земли", в столице предстоит построить 5 175 домов общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров для 1 миллиона жителей. На данный момент уже введено в строй 114 домов, переехали в новое жилье 30,7 тысячи жителей. А значит, львиная доля работы еще впереди", – подчеркнула депутат.

По ее словам, главное – наладить взаимодействие между теми, кто строит, кто принимает и кто въезжает, кто обеспечивает оформление документации, чтобы те москвичи, которые меняют свое жилье на комфортные квартиры, делали это с удовольствием, чтобы у них не возникало никаких сложностей.

Белых напомнила, что для решения вопросов программы реновации необходимо задействовать все ресурсы – включать предложения жителей в народную программу "Единой России", которая составляется сейчас. Также парламентарий подчеркнула, что важной составляющей реализации программы реновации является оперативное и доступное информирование жителей о порядке оформления соответствующих документов, процессе обращения в профильные инстанции.

"Человек спокоен, когда он владеет информацией", – заключила Белых.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Москве проектируется и строится 305 домов в рамках программы реновации.

Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров. В процессе оформления расселения находятся жители 290 домов в столице. Из общего числа 43,5 тысячи горожан порядка 80% уже получили ключи от новых квартир.