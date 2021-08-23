Депутат Белых предложила ввести электронную запись в центрах информирования по реновации

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Депутат Госдумы Ирина Белых предложила при необходимости расширить Центр информирования по переселения в рамках программы реновации на Флотской улице и организовать электронную запись на оформление документов. Об этом она заявила в расках обхода территории Головинского района.



Белых убедилась, что в указанном учреждении имеется все необходимое для комфорта посетителей, нет очередей, а время оформления документов занимает не более 15 минут.



"При необходимости, если людей будет больше, надо предусмотреть возможности для расширения центра, чтобы люди не тратили свое время на очереди, важно, чтобы соблюдались все санитарные требования", – подчеркнула депутат.

Ранее Белых заявила, что при реализации программы реновации нужно идти на шаг впереди. Она отметила, что Москва вкладывает серьезные ресурсы в реализацию программы реновации.

