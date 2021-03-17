В Красногорске открыли памятник доктору Лизе

Памятник доктору Лизе открыли в Красногорске. Скульптуру установили у центра "Созвездие". Там проходят реабилитацию дети, пострадавшие на Донбассе.

Врач и правозащитница Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в 2016 году. Самолет Минобороны летел с гуманитарной миссией в Сирию. Лайнер упал в Черное море. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.