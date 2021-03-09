Сериал по книге "Талисман" Стивена Кинга выйдет на Netflix

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Стриминговый сервис Netflix выпустит сериал по книге Стивена Кинга и Питера Страуба "Талисман", сообщает "Газета.ру".

Исполнительными продюсерами сериала выступят создатели телешоу "Очень странные дела" Мэтт и Росс Дафферы. Сценаристом назначен Кертис Гуинн.

В книге рассказывается о 12-летнем мальчике по имени Джек Сойер, который вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы помочь своей матери вылечиться от смертельного заболевания. Ему необходимо найти некий талисман, который может спасти не только его маму, но и весь мир.

Ранее сообщалось, что американская кинокомпания Warner Bros. снимет приквел фильма "Чарли и шоколадная фабрика" по повести Роальда Даля.

Режиссером новой картины, которая расскажет о юности владельца шоколадной фабрики Вилли Вонки, станет британский постановщик Пол Кинг, ранее снявший фильмы о медвежонке Паддингтоне.

