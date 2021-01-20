Фото: кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика", режиссер Тим Бертон
Американская кинокомпания Warner Bros. снимет приквел фильма "Чарли и шоколадная фабрика" по повести Роальда Даля, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Режиссером нового фильма, который расскажет о юности владельца шоколадной фабрики Вилли Вонки, станет британский постановщик Пол Кинг, ранее снявший фильмы о медвежонке Паддингтоне. Продюссированием проекта займется Дэвид Хейман, известный работой над всеми частями франшизы о Гарри Поттере.
По данным СМИ, новая картина будет называться "Вонка". Ее выход запланирован на март 2023 года.
Отмечается, что съемки проекта пройдут в Великобритании. Они стартуют после отмены ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19. Кастинг актеров еще не проходил.
Самой известной и успешной экранизацией повести "Чарли и шоколадная фабрика" на данный момент является одноименный фильм Тима Бертона 2005 года. Роль Вилли Вонки в нем исполнил Джонни Депп.
Ранее Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале ролик с кадрами из 17 фильмов, премьеры которых ожидаются в этом году. В 2021 году на экраны выйдут следующие фильмы кинокомпании: "Дюна" Дени Вильнева, "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна, "Матрица 4" Ланы Вачовски, "Мужские слезы" Клинта Иствуда, а также "Том и Джерри", "Годзилла против Конга" и другие проекты.
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