Премьеру новой "Чудо-женщины" планируют вновь перенести из-за COVID-19

Фото: кадр из трейлера фильма "Чудо женщина", режиссер – Пэтти Дженкинс

Из-за пандемии коронавируса перенесена премьера фильма "Чудо-женщина: 1984", сообщает "Газета.ру".

Предполагается, что фильм Пэтти Дженкинс может выйти в прокат летом 2021 года. Также "Чудо-женщина" может быть представлена на стриминговом сервисе НВО Max в январе следующего года. Такой вариант рассматривает студия Warner Bros.

Премьеру киноленты уже переносили с июня на август 2020 года, а потом на октябрь и декабрь.

Ранее компания Disney отложила выпуск фильмов "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом и "Смерть на Ниле" Кеннета Браны на неопределенный срок.

10 декабря зрители должны были увидеть ленту о герое видеоигры, который с помощью собственного приложения пытается проникнуть в реальный мир. Через неделю должна была выйти картина об Эркюле Пуаро.

Также кинокомпания Warner Bros. передвинула премьеру "Дюны" и перенесла дату релиза "Матрицы 4".