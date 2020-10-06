Warner Bros. перенесла премьеру "Дюны" и "Матрицы"

Фото: кадр из фильма "Дюна", режиссер – Дени Вильнев

Кинокомпания Warner Bros. отложила премьеру "Дюны" и перенесла дату релиза "Матрицы 4". Об этом сообщили на портале Screen Rant.

Картину Дени Вильнева представят не в декабре этого года, а 1 октября 2021 года, "Матрицу" Ланы Вачовски покажут раньше, чем планировалось, – 22 декабря следующего года.

Также Warner Bros. отложила релизы "Бэтмена", "Флэша", "Шазам 2" и "Черного Адама". Последнюю картину студия исключила из календаря премьер.

Ранее компания Warner Bros. представила новый трейлер фильма "Чудо-женщина 1984". Главную роль в киноленте сыграла Галь Гадот.