Warner Bros. перенесла премьеру "Дюны" и "Матрицы"

Фото: кадр из фильма "Дюна", режиссер – Дени Вильнев
Кинокомпания Warner Bros. отложила премьеру "Дюны" и перенесла дату релиза "Матрицы 4". Об этом сообщили на портале Screen Rant.
Картину Дени Вильнева представят не в декабре этого года, а 1 октября 2021 года, "Матрицу" Ланы Вачовски покажут раньше, чем планировалось, – 22 декабря следующего года.
Также Warner Bros. отложила релизы "Бэтмена", "Флэша", "Шазам 2" и "Черного Адама". Последнюю картину студия исключила из календаря премьер.
Ранее компания Warner Bros. представила новый трейлер фильма "Чудо-женщина 1984". Главную роль в киноленте сыграла Галь Гадот.
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