Вышел тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном

Вышел первый тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. Видео представили на мероприятии DC Fandome и выложили на YouTube-канале Warner Bros.

Режиссером фильма стал Мэтт Ривз, который также является одним из авторов сценария. Роли в картине исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Джейми Лоусон, Энди Серкис и Колин Фаррел.

В мировой прокат "Бэтмен" выйдет 1 октября 2021 года. Съемки фильма приостанавливали из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что американский актер Бен Аффлек снова сыграет роль Бэтмена. Он появится в фильме про Флэша.

Кроме того, в картине появится еще одна версия Бэтмена. Его сыграет Майкл Китон, который в 1990-х годах играл Брюса Уэйна в дилогии Тима Бертона.