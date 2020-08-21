Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена

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Американский актер Бен Аффлек снова сыграет роль Бэтмена, сообщает News.ru.

Актер появится в фильме про Флэша. Кроме того, в картине появится еще одна версия Бэтмена. Его сыграет уже Майкл Китон, который в 1990-х годах играл Брюса Уэйна в дилогии Тима Бертона.

По мнению режиссера картины Андреса Мускетти, у Аффлека будет возможность по-новому раскрыть своего персонажа. Он отметил, что у Бэтмена будут эмоциональные взаимоотношения с Флэшем, так как они оба сироты.

Премьера фильма "Флэш" ожидается в июне 2022 года.

В январе стало известно о начале съемок нового фильма "Бэтмен". В социальной сети была опубликована фотография с традиционной съемочной "хлопушкой", которая была сделана в первый день съемок.

Актер Колин Фаррелл планирует сыграть злодея в новом фильме. Сообщается, что ему предложили сыграть роль Пингвина.

Кроме того, в роли главного героя выступит Роберт Паттинсон, а на роль Женщины-кошки утверждена Зои Кравиц. Премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года.