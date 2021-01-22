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Культура

11:36

Роберт Родригес снимет мультсериал по фильму "От заката до рассвета"

культура кино

Фото: стоп-кадр из фильма "От заката до рассвета", 1995 год, реж. Роберт Родригес

Американский режиссер Роберт Родригес займется созданием анимационного сериала на основе собственного хоррора 1996 года "От заката до рассвета", сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что мультсериал будет снят по мотивам одноименного сериала, выходившего с 2014 по 2016 год, и станет его сюжетным продолжением.

О том, когда состоится премьера анимационного сериала, информации нет.

В оригинальном фильме, повествующем о противостоянии преступников и вампиров на границе США и Мексики, снялись Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Сальма Хайек и Харви Кейтель.

Ранее сообщалось, что американская кинокомпания Warner Bros. снимет приквел фильма "Чарли и шоколадная фабрика" по повести Роальда Даля. Режиссером новой картины, которая расскажет о юности владельца шоколадной фабрики Вилли Вонки, станет британский постановщик Пол Кинг, ранее снявший фильмы о медвежонке Паддингтоне.

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