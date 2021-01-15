"The City": "Охотник на монстров", "Самый счастливый сезон" и "Чудо-женщина: 1984"

Одна из самых ожидаемых премьер января – попкорн-боевик "Охотник на монстров" от создателей знаменитой "Обители зла". В главной роли снова Мила Йовович, а режиссером, сценаристом и продюсером выступил ее муж Пол Андерсон.

Провокационный ромком "Самый счастливый сезон" стал доступен на Hulu. В главных ролях Кристен Стюарт и звезда "Кривого зеркала" Макензи Дэвис.

На большие экраны выходит супергеройский боевик "Чудо-женщина: 1984". В главных ролях, как и в предыдущей части, звезда "Стартрека" Крис Пайн и модель Галь Гадот. Злодея играет Педро Паскаль – тот самый Мандалорец. Подробнее – в сюжете проекта The City.