Ларс фон Триер снимет третий сезон сериала "Королевство"

Фото: кадр из многосерийного фильм "Королевство" (1994–1997), режиссер Ларс фон Триер

Режиссер Ларс фон Триер планирует снять финальный – третий – сезон хоррор-сериала "Королевство". Об этом сообщает "Газета.ру".

В сезон войдут пять серий. Начать съемки фон Триер планирует в 2021 году, однако сюжетные детали неизвестны. Рассказывая о своем проекте, режиссер размышляет о гармонии добра и зла, которая была нарушена в "Королевском госпитале". В нем разворачивается действие сериала.

Релиз финального сезона сериала состоится в 2022 году на сервисе Viaplay. Сообщается, что к премьере перевыпустят эпизоды первых двух сезонов "Королевства".

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