Папа Римский Франциск поучаствует в документальном проекте Netflix

Фото: AP/Andrew Medichini
Цифровой стриминговый сервис Netflix снимет документальный сериал, вдохновленный книгой Папы Римского "Делясь мудростью лет". Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал директор журнала "Католическая цивилизация" падре Антонио Спадаро, понтифик будет напрямую работать с молодыми режиссерами – он даст им эксклюзивное интервью.
Папа Римский Франциск войдет в группу мужчин и женщин старше 70 лет, которые поделятся личным жизненным опытом. Участники документального проекта будут представлять разные религии и разные слои общества.
Интервью приглашенных пожилых людей затронут такие темы, как любовь, борьба, работа и мечтания.
Автором проекта выступает итальянская телепродюсер и сценарист Симона Эрколани, основательница студии Stand by Me. Эта компания занимается производством документальных телевизионных сериалов.
Ранее Папа Римский объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года. На фоне ситуации с распространением коронавируса он призвал посещать церкви только с соблюдением санитарных норм.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: