Папа Римский Франциск поучаствует в документальном проекте Netflix

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Цифровой стриминговый сервис Netflix снимет документальный сериал, вдохновленный книгой Папы Римского "Делясь мудростью лет". Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал директор журнала "Католическая цивилизация" падре Антонио Спадаро, понтифик будет напрямую работать с молодыми режиссерами – он даст им эксклюзивное интервью.

Папа Римский Франциск войдет в группу мужчин и женщин старше 70 лет, которые поделятся личным жизненным опытом. Участники документального проекта будут представлять разные религии и разные слои общества.

Интервью приглашенных пожилых людей затронут такие темы, как любовь, борьба, работа и мечтания.

Автором проекта выступает итальянская телепродюсер и сценарист Симона Эрколани, основательница студии Stand by Me. Эта компания занимается производством документальных телевизионных сериалов.

Ранее Папа Римский объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года. На фоне ситуации с распространением коронавируса он призвал посещать церкви только с соблюдением санитарных норм.

