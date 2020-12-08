Папа Римский объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года

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Папа Римский Франциск объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года. Об этом говорится в декрете, обнародованном службой печати Святого престола.

"В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома", – говорится в тексте.

В документе также отмечается, что для покаяния необходимо выполнить три условия – исповедь, причащение и молитву. Понтифик отдельно призвал всех соблюдать санитарные правила, уточнив, что именно в целях безопасности была отменена его традиционная поездка на площадь Испании для возложения венка к статуе Богоматери.

"Но эти (ограничения. – Прим. ред.) не мешают отдать Богоматери цветы, которые ей ценны более всего: молитва, проявление милосердия и сердце, открытое прощению", – сказал Франциск.

Ранее митрополит Иларион призвал запретить оскорбляющие религию карикатуры во всем мире. Такая мера, по его словам, позволила бы бороться с богохульством и кощунством.

