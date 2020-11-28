Митрополит Иларион поддержал идею создания Организации религиозных наций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поддержал идею создания Организации религиозных наций. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Это интересный вопрос и правильная инициатива, потому что всемирной организации, которая объединяла бы религиозные организации, действительно не существует", – заявил он.

По мнению митрополита, диалог между конфессиями необходим. Как он считает, чем больше будет таких организаций, тем лучше. При этом он подчеркнул, что создание такой организации может быть затруднено тем, что количество религиозных организаций исчисляется миллионами и далеко не все они имеют централизованную структуру.

Ранее митрополит Иларион призвал запретить оскорбляющие религию карикатуры во всем мире. Такая мера позволила бы бороться с богохульством и кощунством, считает он.