Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:39

Митрополит Иларион поддержал идею создания Организации религиозных наций

общество религия

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поддержал идею создания Организации религиозных наций. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Это интересный вопрос и правильная инициатива, потому что всемирной организации, которая объединяла бы религиозные организации, действительно не существует", – заявил он.

По мнению митрополита, диалог между конфессиями необходим. Как он считает, чем больше будет таких организаций, тем лучше. При этом он подчеркнул, что создание такой организации может быть затруднено тем, что количество религиозных организаций исчисляется миллионами и далеко не все они имеют централизованную структуру.

Ранее митрополит Иларион призвал запретить оскорбляющие религию карикатуры во всем мире. Такая мера позволила бы бороться с богохульством и кощунством, считает он.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать