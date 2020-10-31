Митрополит Иларион призвал запретить оскорбляющие карикатуры по всему миру

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал запретить оскорбляющие религию карикатуры во всем мире. Об этом сообщает ТАСС.

"Речь ведь шла о карикатурах на основателя ислама, которые оскорбляют чувства миллионов его приверженцев по всему миру. Зачем в этой ситуации защищать право на публикацию таких карикатур?", – заявил священнослужитель.

По мнению Илариона, адекватной мерой был бы не только запрет на публикацию карикатур на темы религии по всему миру, но и принятие во Франции закона об оскорблении чувств верующих. Такая мера позволила бы бороться с богохульством и кощунством.

Представитель РПЦ выразил соболезнования президенту и народу Франции, а также епископу Ниццы. Он также отметил важность борьбы с проповедованием ненависти под видом ислама.

29 октября три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего задержали.

Позже Роскомнадзор призвал СМИ воздержаться от материалов, затрагивающих чувства верующих. В ведомстве предупредили, что будут пресекать попытки распространения идеологии ненависти и нетерпимости.

