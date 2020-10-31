Митрополит Иларион призвал запретить оскорбляющие карикатуры по всему миру

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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал запретить оскорбляющие религию карикатуры во всем мире. Об этом сообщает ТАСС.
"Речь ведь шла о карикатурах на основателя ислама, которые оскорбляют чувства миллионов его приверженцев по всему миру. Зачем в этой ситуации защищать право на публикацию таких карикатур?", – заявил священнослужитель.
По мнению Илариона, адекватной мерой был бы не только запрет на публикацию карикатур на темы религии по всему миру, но и принятие во Франции закона об оскорблении чувств верующих. Такая мера позволила бы бороться с богохульством и кощунством.
Представитель РПЦ выразил соболезнования президенту и народу Франции, а также епископу Ниццы. Он также отметил важность борьбы с проповедованием ненависти под видом ислама.
29 октября три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего задержали.
Позже Роскомнадзор призвал СМИ воздержаться от материалов, затрагивающих чувства верующих. В ведомстве предупредили, что будут пресекать попытки распространения идеологии ненависти и нетерпимости.
Политический обозреватель прокомментировал события во Франции
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