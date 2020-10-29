Песков опроверг ограничения по религиозной принадлежности для чиновников в РФ

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Ограничений по религиозной принадлежности для чиновников в России не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Конфессиональная принадлежность никоим образом в нашей стране не является каким-то критерием для назначения или для избрания на государственные должности. Никаких ограничений де-юре у нас по этим критериям не существует и существовать не может", – объяснил представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. По словам пресс-секретаря президента, внешнюю политику страны формирует исключительно глава государства.

Кадыров в своем заявлении критически отозвался о высказываниях Макрона о необходимости просвещенного ислама. Глава Чечни также отметил, что определенные карикатуры воспринимаются верующими болезненно, а потому недопустимы.

