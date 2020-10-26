Песков заявил, что Путин продолжает многовекторную работу по деэскалации

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Владимир Путин продолжает вести многовекторную работу, направленную на деэскалацию в сфере международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин последовательно продолжает линию на многовекторную деэкскалацию", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Он напомнил, что ранее Путин выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

Кроме того, российский лидер счел выход США из ДРСМД серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки вооружений и роста конфронтационного потенциала.

В августе прошлого года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он был подписан в 2010 году, срок соглашения заканчивается в 2021 году.