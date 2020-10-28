Песков прокомментировал критику Кадырова в адрес Макрона

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Внешнюю политику России формирует Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес французского лидера.

По его словам, главы субъектов не могут заниматься внешней политикой и тем более не принимают каких-либо решений.

"Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства", – цитирует его РИА Новости.

16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

Комментируя трагедию, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Он также заявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране и предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции при участии местного Совета мусульман. Макрон высказал идею о необходимости освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на это, заявив, что президент Франции в скрытой форме призывает мусульман совершать преступления. Он добавил, что Макрон не может не знать, что такие карикатуры воспринимаются верующими болезненно. По его словам, никогда в истории такая политика не заканчивалась добром.