Роскомнадзор призвал СМИ воздержаться от материалов, затрагивающих чувства верующих

Фото: depositphotos/marcociannarel
Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении доступа к материалам, которые затрагивают чувства верующих.
"В связи с публикациями в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий", – указали в ведомстве.
При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что публикация подобных материалов расценивается как разжигание национальной и религиозной розни, согласно закону "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности".
В пресс-службе ведомства предупредили, что доступ к материалам, оскорбляющим чувства верующих, будет оперативно ограничиваться. Кроме того, пресекут и распространение подобных публикаций.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в такой многоконфессиональной стране как Россия, не могла бы появиться газета, подобная Charlie Hebdo. Представитель Кремля также привел в качестве аргумента действующее законодательство страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: