Роскомнадзор призвал СМИ воздержаться от материалов, затрагивающих чувства верующих

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Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении доступа к материалам, которые затрагивают чувства верующих.

"В связи с публикациями в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий", – указали в ведомстве.

При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что публикация подобных материалов расценивается как разжигание национальной и религиозной розни, согласно закону "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности".

В пресс-службе ведомства предупредили, что доступ к материалам, оскорбляющим чувства верующих, будет оперативно ограничиваться. Кроме того, пресекут и распространение подобных публикаций.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в такой многоконфессиональной стране как Россия, не могла бы появиться газета, подобная Charlie Hebdo. Представитель Кремля также привел в качестве аргумента действующее законодательство страны.

