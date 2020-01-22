Полиция проверяет данные об оскорблении чувств верующих в выступлении комика Долгополова

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Подмосковная полиция в Орехово-Зуеве проверяет информацию об оскорблении чувств верующих. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"Из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту полиция инициировала проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сам комик Александр Долгополов сообщал о поступившем в стендап-клуб HopHea в Санкт-Петербурге запросе из-за ролика под названием "Александр Долгополов – Новый час шуток". Видео было записано в феврале прошлого года.

Ранее православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства за глумление над Иисусом. Особенно верующих возмутил коллаж, на котором Николас Кейдж изображен в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.