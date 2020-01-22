Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

22 января, 15:04

Полиция проверяет данные об оскорблении чувств верующих в выступлении комика Долгополова

общество религия

Фото: instagram.com/sankldive

Подмосковная полиция в Орехово-Зуеве проверяет информацию об оскорблении чувств верующих. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"Из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту полиция инициировала проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сам комик Александр Долгополов сообщал о поступившем в стендап-клуб HopHea в Санкт-Петербурге запросе из-за ролика под названием "Александр Долгополов – Новый час шуток". Видео было записано в феврале прошлого года.

Ранее православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства за глумление над Иисусом. Особенно верующих возмутил коллаж, на котором Николас Кейдж изображен в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика