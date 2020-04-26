Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал "Зулейха открывает глаза"

Фото: kinopoisk.ru
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
В жалобе на сайте комитета говорится, что картина "разжигает межнациональную рознь". Также Гаврилов попросил Минкультуры прекратить использовать бюджетные средства для производства фильмов, "очерняющих историю страны".
Он указал, что "в сериале, вызвавшем дискуссию в обществе, были озвучены имена и фамилии глубоко уважаемых российских муфтиев ... в качестве политических заключенных, что по существу оскорбляет чувства верующих".
Гаврилов отметил, что "не покушается на свободу творчества", но "в год 75-летия Великой Победы ... есть неоспоримая потребность демонстрации ... произведений искусства, воспитывающих чувство гордости и патриотизма".
Премьера восьмисерийного сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по одноименному роману писательницы Гузель Яхиной, состоялась 13 апреля. Серии доступны на YouTube-канале телеканала "Россия 1".
Роман, написанный в 2015 году, повествует о временах сталинских репрессий, раскулачивании и сибирских ссылках глазами татарской крестьянки Зулейхи, которую в сериале играет Чулпан Хаматова.
Роман стал бестселлером, а Гузель Яхина была удостоена литературной премии "Большая книга".Он также переведен на английский язык. Ранее против картины выступали представители "Коммунистов России" и исламские деятели.
Создатели картины "Дау" ранее подали иск в суд на Минкультуры за отказ выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта Ильи Хржановского о советском физике Льве Ландау.
The City: "Зулейха открывает глаза", #НеВыходиИзКосмоса и онлайн-концерт
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